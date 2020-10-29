Полиция возбудила дело об убийстве трехлетнего мальчика, похищенного отцом в Санкт-Петербурге

Полиция разыскивает мужчину, укравшего своего 3-летнего сына в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга в среду, 28 октября 2020 года, возбудила уголовное дело по признакам убийства после того, как отец выкрал у бывшей жены их трехлетнего сына. Еще 25 августа 47-летний мужчина во время прогулки с сыном забрал ребенка и с тех пор не выходил на связь.

- В тот день Калининский районный суд развел семейную пару и ограничил отца во встречах с сыном. Были определено время: вторник и четверг в период с 18:00 до 20:00 часов, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Место проживания суд определил с матерью. После заседания экс-супруги утроили совместную прогулку с сыном. Около 18 часов мужчина взял ребенка на руки и унес в неизвестном направлении.

Заявление в полицию с просьбой помочь найти сына, 40-летняя женщина подала только 24 сентября.

На данный момент правоохранители разыскивают мужчину с ребенком. Об их местонахождении ничего не известно.