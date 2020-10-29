Голого мужчину задержали за развращение детей в Санкт-Петербурге

Полиция задержала эксгибициониста за совращение детей в поселке Парголово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который развращал детей. В четверг, 28 октября 2020 года, правоохранители начали производство сразу по нескольким заявлениям. Изначально подозреваемого задержали после того, как он обнаженный затаился в своем автомобиле в поселке Парголово Выборгского района.

- 23 октября в полицию поступило сообщение, что у дома 5 по улице Архитектора Белого припаркован автомобиль "Форд", в котором находится обнаженный мужчина, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда полиция приехала на место, машины уже не было. Однако установить автомобиль и его владельца правоохранители смогли. им оказался 49-летний житель поселка Агалатово.

Вечером 27 октября полиция задержала подозреваемого. А уже утром 28 октября поступило заявление от 40-летней жительницы Парголово, которая рассказала, что днем 16 октября данный мужчина совершил некие развратные действия с ее 15-летней дочерью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы переданы в следственный комитет.