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Общество

Стало известно, сколько получит Санкт-Петербург на реконструкцию Лиговского путепровода

Средства на ремонт выделили из федерального бюджета
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург получит один миллиард рублей на реконструкцию Лиговского путепровода

Петербург получит один миллиард рублей на реконструкцию Лиговского путепровода

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга одобрит проект соглашения между правительством города и "Росавтодором", который предполагает выделение денег на реконструкцию Лиговского путепровода. Как стало известно в четверг, 29 октября 2020 года, целевой межбюджетный транспорт из федерального бюджета составит один миллиард рублей.

- Эти деньги будут направлены на реализацию второго этапа реконструкции автодороги "Нарва" от железнодорожной станции Лигово до Красного Села – реконструкцию Лиговского путепровода. Он является частью магистрали, связывающей федеральную трассу "Нарва", Кольцевую автомобильную дорогу и улично-дорожную сеть Петербурга, - отметили в Смольном.

Также средства позволят ускорить работу и достигнуть в этом году 30 процентов готовности реконструкции. Это, в свою очередь, будет способствовать достижению целевых показателей прироста протяженности автомобильных дорог в Петербурге, соответствующих нормативным требованиям.