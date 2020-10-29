Пьяный гонщик на «Мазде» уходил от погони, влетел в автобус и погубил пассажира в ДТП на Парнасе

Молодой отец погиб в ДТП на Парнасе. Фото: vk.com/spb_today

Страшная смертельная авария произошла в ночь на 29 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На Парнасе улице уходивший от полицейской погони нарушитель на праворульной желтой «Мазде», врезался в припаркованный автобус. Сам мужчина почти не пострадал, а вот его 28-летний пассажир погиб на месте. В момент аварии «гонщик» был пьян.

- За рулем автомобиля, двигавшегося на скорости 160 км/ч, находился 29-летний неработающий петербуржец с признаками алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Нарушителя задержали и отвезли в участок. В отношении мужчины завели уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

А про погибшего пассажира в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что у него осталась семья: «Осталась молодая жена и маленький ребенок. Человека уже не вернуть... А у водителя в миг сломана судьба. Сто раз подумайте, перед тем как садиться за руль пьяным».