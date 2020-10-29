Колокола всех храмов Санкт-Петербурга ударят 224 раза в память о погибших в авиакатастрофе в Египте

По всему миру зажгут свечу памяти и запустят в небо шары Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

31 октября – скорбная дата для Петербурга и всей России: в этот день ровно пять лет назад над Синайским полуостровом взорвался самолет «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург» с 224 пассажирами и членами экипажа на борту. Никто не выжил. Трагедию признали терактом, расследование продолжается до сих пор.

В этот день в Петербурге пройдут памятные мероприятия. Начнется 31 октября с традиционной панихиды в Троице-Измайловском соборе, которая стартует в 07:14 (время взрыва). Затем, в 09:00, семьи погибших соберутся у памятника «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище, где пройдут лития и возложение цветов и венков.

В 11:30 траурные мероприятия и митинг состоятся на Румболовской горе во Всеволожске Ленинградской области – у мемориала «Сад памяти». А в полдень колокола всех петербургских храмов ударят ровно 224 раза. В течение дня в Петербурге, других городах России и даже за рубежом зажгут свечу памяти и запустят в небо шары.

На следующий день, в полдень 1 ноября, в храме с социальным центром в память о погибших, который строится на берегу Матисова канала, пройдет первая панихида.