Трехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа в Сосновом Бору

Полиция проводит проверку после падения трехлетнего мальчика из окна дома в Сосновом Бору Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Сосновый Бор, что в Ленинградской области, погиб ребенок. В среду, 28 октября 2020 года, около 14:52 часов местные жители увидели, как падает ребенок с высоты шестого этажа. Произошло это в доме 24 по улице Космонавтов. Экстренные службы немедленно приехали на место.

- Малыш упал прямо на крышу припаркованного автомобиля "Мазда 3". Тело сразу опознали - это оказался сын двух местных жителей, семейной пары из Узбекистана. Мальчику должно было исполниться три года в конце ноября, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Отец мальчика - 25-летний мужчина, работающий грузчиком в одной из компаний. Мать - 24-летняя безработная. У обоих нет регистрации на территории России.

По предварительным данным, малыш выпал из окна квартиры, где жила семья, из-за недосмотра родителей. На данный момент труп ребенка направлен в морг для установления причин смерти. Следственный комитет проводит проверку.