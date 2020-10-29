Выброс черного дыма в центре Санкт-Петербурга напугал горожан

Выброс черного дыма заметили в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга днем в четверг, 29 октября 2020 года, начали бить тревогу в социальных сетях. Горожане рассказали, что в Центральном и Адмиралтейском районах видна огромная черная туча. По всей видимости, дым поднимался со стороны местной ТЭЦ недалеко от Обводного канала.

- Серьезное задымление между набережной Обводного канала и Атаманской улицей, из трубы валит густой черный дым, - рассказали очевидцы в соцсети.

Петербуржцы в соцсети стали выдвигать предположения случившегося. Кто-то говорил, что запускают котельную на мазутном топливе, другие отметили, что похоже на сжигание газа. Другие выдвигали версию про сжигание покрышек и шутили про уничтожение коронавируса.

Также петербуржцы рассказывают, что в месте источника дыма находится газопровод, где проходят работы.