Пропавшего без вести 26-летнего парня нашли спустя год в гараже в Ленинградской области

Мужчина нашел труп под полом своего гаража в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградкой области завершились долгие поиски 26-летнего жителя поселка Первомайское Выборгского района. Парня искали целый год, однако следов никаких полиция не находила. И вот, в среду, 28 октября 2020 года, местный житель рассказал, что в собственном гараже обнаружил труп.

- 63-летний мужчина рассказал, что под бетонным полом собственного гаража, на участке дома в Первомайском, нашел труп, предположительно того самого пропавшего парня, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

26-летний парень пропал еще 15 июля. 5 августа в полицию обратилась его бабушка, 66-летняя медсестра местной больницы. Она попросила помочь найти ее внука. Про парня известно, что он четыре раза судим за разбои и кражи.

На данный момент найденное тело находится в морге для установления причин смерти. Расследование дела продолжается.