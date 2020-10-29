Из-за сообщения о заминировании эвакуировали "Макдоналдс" на "Московской" в Санкт-Петербурге

Взрывотехники ищут бомбу в "Макдоналдс" на "Московской" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на юге города работают экстренные службы. В четверг, 29 октября 2020 года, около часа дня всех посетителей ресторана быстрого питания "Макдоналдс", расположенного у метро "Московская", срочно попросили покинуть помещение. На место приехали машины МЧС, МВД и скорой помощи, которые оцепили территорию.

- Возле станции метро "Московская" закрыли "Макдональдс". Стоят сотрудники скорой, МЧС и МВД, - рассказали в социальной сети очевидцы.

По словам свидетелей, которые находились в момент эвакуации в ресторане, один из сотрудников заведения рассказал, что они получили сообщение о том, что здание заминировано. Чтобы избежать негативных последствий, было принято решение немедленно вывезти людей на улицу.

На данный момент специалисты осматривают ресторан. Результаты проверки будут известны позже.