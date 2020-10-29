Волшебная рыбка появилась на набережной реки Карповки

На набережной Карповки появилась волшебная рыбка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге появился необычный арт-объект с "волшебной" рыбкой. В четверг, 29 октября 2020 года, стало известно, что неподалеку от Ботанического сада установили кинетическую скульптуру под названием "Течение" - она представляет из себя стаю рыб.

- Работу выполнил молодой петербургский художник Константин Новиков. Над его эскизом работала инженер-архитектор Светлана Елшина. Одна из рыбок в композиции — золотая и исполняет желания студентов. Для этого нужно найти золотую рыбку и обойти вокруг столба, - пишет "Мойка78".

Рядом со скульптурой установлен огромный камень. На нем любители селфи смогут запечатлеть себя в образе Русалочки.

Установка «Течения» — часть проекта по благоустройству набережной Карповки. Там проложили набивную дорожку, высадили деревья и поставили уличную мебель и урны, а также обустроили велопарковку и замостили саму набережную.