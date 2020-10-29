Музей Бродского «полторы комнаты» откроется 24 декабря

Музей Бродского должны открыть к 24 декабря. А планировали еще в мае. Фото: Олег ЗОЛОТО

Музей Бродского «Полторы комнаты», что в знаменитом доме Мурузи на Литейном, 24, где когда-то жил поэт, откроют в канун католического Рождества – 24 декабря. Такую дату назвали сотрудники музея, который ждут открытия уже полгода.

- Распахнуть свои двери музей должен был еще 24 мая, к 80-летию со дня рождения Бродского. Однако из-за ситуации с коронавирусом запуск решили отложить. Тогда председатель совета Фонда музея Михаил Мильчик отметил, что все основные мероприятия, посвященные юбилею поэта, перенесут на ноябрь, - пишет газета «Петербургский дневник».

Но и в ноябре «Полторы комнаты» работу не начали. Причина – реставрация помещений, которая все еще идет. Уже готов пол и лепные панели стен, а вот потолок - «не еще».

Но в Фонде уверены, что все сделать надо аутентично. Квартира Бродского должна выглядеть так, как-будто поэт вышел из нее только что, а на стены будут проецировать фотографии, висевшие здесь когда-то.