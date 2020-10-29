Петербург и Финляндия обсудили создание приграничного лыжного кластера

Петербург и Финляндия хотят совместно развивать лыжный туризм. Фото: Артем КИЛЬКИН

Международный приграничный лыжный кластер может появиться в соседних районах России и Финляндии. Об этом сегодня говорили чиновники Смольного и представители Юго-Восточного региона Суоми.

- Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга в сотрудничестве со Спортивной Федерацией Южного Саво (Финляндская Республика) и финской организацией Imatra Basecamp состоялся международный семинар по созданию приграничного лыжного кластера и развитию спортивного туризма между Санкт-Петербургом и Юго-Восточной Финляндией, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что сам проект, по идее его вдохновителей, нацелен на создание новых и продвижение существующих мероприятий спортивного и оздоровительного туризма в регионах программы. Он был создан в рамках программы приграничного сотрудничества Юго-Восточная Финляндия – Россия на 2014-2020 годы, однако пока сроки проекта реализации не называются. Вероятно, по причине коронавируса.