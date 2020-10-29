В Карелии трагически погиб музыкант и преподаватель консерватории Дмитрий Демин

В Карелии погиб музыкант Дмитрий Демин. Фото: vk.com/vladikdemin

Музыкальное сообщество Карелии шокировано трагической гибелью талантливого исполнителя, мультиинструменталиста Дмитрия Демина. 38-летний музыкант и преподаватель консерватории погиб 28 октября.

- Трагически ушел из жизни Дмитрий Альбертович Демин – музыкант, преподаватель Петрозаводской государственной консерватории имени А.К.Глазунова. Он чудесным образом возвращал инструментам потерянные голоса и сам творил волшебство на сцене, как артист, - говорится в сообщении, размещенном в соцсетях Карельской филармонии.

По предварительным данным, Дмитрий Демин погиб во время прогулки с собакой. Как пишет издание «Петрозаводск говорит», пес резко дернул поводок, музыкант упад и ударился головой о камень.

Соболезнования близким погибшего выразил и замминистра культуры Карелии Сергей Соловьев: «Дима играл в «Мюллярит», в семейном ансамбле «Саттума». Преподавал на кафедре музыки финно-угорских народов. Он был очень жизнерадостным и позитивным человеком! Вечная память».