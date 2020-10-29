Прямые авиарейсы между Санкт-Петербургом и Псковом появятся с 5 ноября

Самолеты между Санкт-Петербургом и Псковской областью запустят с 5 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между Санкт-Петербурга и Псковом запустят прямые авиарейсы. Небольшие двухмоторные самолеты L-410 авиакомпании «СКОЛ» начнут летать в города с 5 ноября 2020 года. Это воздушное судно новое, произведенное в 2019 году. Вместимость предусматривает только 16 пассажирских мест.

- Частота полетов составит 5 рейсов в неделю с понедельника по пятницу. Время в пути по маршруту «Псков – Санкт-Петербург – Псков» составляет 1 час в одну сторону. Отправление из Пскова в Санкт-Петербург намечено в 09:30, из Санкт- Петербурга в Псков – в 17:00 по местному времени, - передает пресс-служба авиаперевозчика.

Продажа билетов уже открыта. Примечательно, что ранее между Псковом и Санкт-Петербургом летали самолеты, но только медицинские, перевозившие пациентов в тяжелом состоянии, в рамках федерального проекта «Развитие санитарной авиации».