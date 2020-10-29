Бизнес-центр у Пироговской набережной продали за 593 млн рублей

БЦ «Монблан» продали на аукционе почти за 600 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Российский аукционный дом (РАД) отчитался о громкой сделке – продаже бизнес-центра «Монблан», который находится на Большом Сампсониевском проспекте у Пироговской набережной в Санкт-Петербурге. Здание купили за 593,4 млн рублей. Победителем торгов стало ООО «НОРД ВУД». По мнению специалистов рынка, продажа столь крупного объекта является хорошим сигналом во время коронавируса.

- У инвесторов есть позитивные ожидания про перспективы получения доходов от арендного бизнеса. А БЦ «Монблан» имеет все основания считаться уникальным объектом на рынке аренды Санкт-Петербурга. Он хорош как с точки зрения локации, так и с точки зрения транспортной доступности – аналогов ему в центре города практически не существует, - считает замгендиректора РАД Ольга Желудкова.

Добавим, что площадь объекта составляет почти 9 тысяч квадратных метров. До своей продажи БЦ принадлежал банку «Советский».