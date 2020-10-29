Жителя Выборга арестовали по подозрению в развращении несовершеннолетних через соцсети

В Ленобласти арестовали мужчину, которого подозревают в развращении нескольких несовершеннолетних. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жителя Выборга заключили в СИЗО по подозрению в развращении нескольких несовершеннолетних. По данным следствия, 29-летний мужчина проводил незаконный досуг в соцсетях, знакомившись с подростками. После вхождения к ним в доверие он просил юных собеседников снять интимные видеозаписи и прислать их ему.

- Подозреваемому инкриминируется 11 эпизодов преступной деятельности. Его задержали и чуть позже избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия событий, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По уголовной статье за развратные действия мужчине грозит в худшем случае лишение свободы на срок до трех лет. Самое легкое наказание – обязательные работы на срок до 400 часов.