В Петропавловской крепости появился незаконный бытовой городок

Строительный мусор и самовольный бытовой городок нашли на территории Петропавловской крепости. Фото: vk.com/gatispb

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга обнаружила незаконный бытовой городок, появившийся на территории Петропавловской крепости. У объекта всемирного наследия ЮНЕСКО расположились самовольные контейнеры, фасадные леса и склад различного строительного храма. По факту выявленных нарушений возбуждено несколько административных дел.

Нарушителям грозят крупные штрафы. Фото: vk.com/gatispb

- Каждой организации грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Помимо этого еще на девяти участках Петропавловской крепости специалисты нашли самовольно размещенные нестационарные сооружения площадью больше 10 квадратных метров. Вдобавок часть территории находится в мусоре, - сообщают в пресс-службе ГАТИ.

Добавим, что штраф грозит не только владельцам бытового городка и других самовольных объектов, но и Государственному музею истории Санкт-Петербурга, который отвечает за Петропавловскую крепость – от 150 до 450 тысяч рублей.