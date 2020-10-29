«Газель» влетела в «Киа» в смертельном ДТП со сломанным светофором в Пушкине

Мать пятилетнего ребенка погибла в жестком ДТП "Киа" и "Газели" в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Конюшенной и Пушкинской в Санкт-Петербурге. «Газель» на скорости впечатала «Киа» во встречный «Мерседес». Об аварии сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте», который отмечает со ссылкой на очевидцев, что на пересечении дорог несколько дней не работал светофор.

Легковушки напрочь искорежило. Фото: vk.com/dorinspb

- 57-летний водитель «Газели» не предоставил преимущество в движении на перекрестке и столкнулся с «Киа», который отбросило на «Мерседес». В результате аварии водитель «Киа» госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Медики не смогли спасти его 30-летнюю пассажирку, мать 5-летнего ребенка, который тоже находился в салоне, но не пострадал, поскольку был пристегнут в детском кресле, - пишет «Дорожный инспектор».

Администратор сообщества поделился видеозаписью страшной аварии и призвал водителей не нарушать правила проезда перекрестка, чтобы избежать таких трагедий.