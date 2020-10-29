Беглов об отсутствии локдауна по коронавирусу: «Петербуржцы должны зарабатывать»

Александр Беглов объяснил отсутствие тотальных запретов по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в очередной раз обратился к горожанам с просьбой соблюдать все меры безопасности по коронавирусу, чтобы избежать тотальных запретов. По словам градоначальника, усиленные проверки соблюдения правил Роспотребнадзора сейчас проходят во всех 18 районах. Чаще всего надзорный патруль заглядывает в популярные общепиты, салоны красоты и общественный транспорт.

- В проверках задействовано уже 260 сотрудников исполнительных органов власти, администраций районов и подведомственных учреждений. Здоровье горожан для нас всегда будет на первом месте. Решения принимаем с учетом меняющейся эпидобстановки. Ограничения нужны, но мы за то, чтобы они носили локальный характер. Петербуржцы должны зарабатывать, - выступил Беглов в эфире телеканала 78.

Губернатор подчеркнул, что про санитарные правила можно будет забыть только тогда, кода вирус совсем отступит, а пока их стоит строго соблюдать.