Петербургские врачи провели первую в России операцию с роботом da Vinci Xi

Врачи Горбольницы №40 провели уникальную операцию с роботизированной системой "Да Винчи". Фото: Горбольница №40 Санкт-Петербурга

Врачи петербургской Городской больницы №40 похвастались уникальным достижением – первой в России операцией при помощи робота новейшей системы da Vinci Xi. Этот «железный паук» славится своей высокой мобильностью и позволяет медику удобно и четко подобраться к операционному полю. Первопроходцем стал Дмитрий Гладышев, доктор медицинских наук, хирург-онколог и по совместительству главный специалист по онкологии комздрава.

- Первой операцией с использованием новой системы стала низкая передняя резекция прямой кишки (удаление части кишки – Прим.ред). Дмитрий Владимирович управлял роботом, потому что уже обладает огромным опытом в этом. Врач назвал произошедшее событие очень важным в развитии роботизированной хирургии в России, - рассказали в пресс-службе медучреждения во «Вконтакте».

К слову, столь высокотехнологичная медпомощь оказывается пациентам в рамках программы ОМС.