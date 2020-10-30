Беглов признался, что работает «далеко за полночь» на самоизоляции

Губернатор Беглов рассказал, как ему работается на дистанционке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые прокомментировал на публике свои ощущения от работы на самоизоляции. Напомним, градоначальник ушел на дистанционку 24 октября из-за возможного контакта с сотрудником Смольного, зараженным коронавирусом. По словам губернатора, ему привычнее работать очно да и отвлечься на домашние хлопоты нет времени.

- На изоляции работать непривычно. Ежедневные совещания теперь проходят в режиме онлайн, что удобно. Особенно отличные консультации и совещания с федеральным правительством, другими федеральными структурами. Но хочу сказать, что трудиться приходится больше. Потому что когда ты приходишь домой с работы, ты все-таки отвлекаешься. А здесь работаешь столько, насколько, в общем-то, хватит сил. Работу в итоге завершаю далеко за полночь, - сообщил Александр Беглов в эфире телеканала 78.