Автомобиль сбил мать с двухлетним ребенком во дворе дома на Дыбенко в Санкт-Петербурге

Машина сбила женщину с ребенком во дворе дома на Дыбенко Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после ДТП во дворе с участием пешеходов и легковушки. В четверг, 29 октября 2020 года, автомобиль сбил женщину с ребенком во дворе одного из домов на улице Дыбенко. После аварии пешеходам потребовалась срочная госпитализация.

- 38-летний водитель за рулем автомобиля "Хонда" ехал по двору дома 8/2 по улице Дыбенко, где сбил впереди идущую женщину с ребенком, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшими оказались 41-летняя женщина и двухлетняя девочка. Мать госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Ребенку досталось больше - она находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

На данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего, чтобы установить виновных. Уголовное дело пока что не возбуждалось.