Отец убил и замуровал в пол парня своей дочери в поселке Первомайское Ленинградской области

Житель Первомайкого убил и закопал парня своей дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Ленинградской области завершились поиски 26-летнего парня, жителя поселка Первомайское, который считался без вести пропавшим, а на самом деле был убит. В четверг, 29 октября 2020 года, полиция задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался отец девушки, с которой встречался убитый.

- В августе 2019 года в полицию обратился пенсионерка, которая рассказала, что пропал ее 26-летний внук. О парне ничего не известно с 15 июля. Поиски продолжались больше года, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В итоге 16 июня 2020 года полиция уже возбудила уголовное дело по признакам убийства. И не ошиблась. 28 октября в том же поселке тело пропавшего нашли. Труп парня оказался замурованным под полом гаража на улице Ленина. Хозяина гаража арестовали по подозрению в убийстве.

Им оказался 63-летний отец девушки, с которой жил вместе парень. Полиция выяснила, что в середине июля мужчина сильно поссорился с молодым человеком. В ходе скандала, пенсионер застрелил парня, закопал его труп в гараже, а пистолет уничтожил.

Сейчас продолжается расследование. Пистолет ищут.