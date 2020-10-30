XXX Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 8 ноября

В Петербурге пройдет юбилейный кинофестиваль "Послание к человеку" Фото: Артем КИЛЬКИН

XXX Международный фестиваль анимационного, короткометражного и документального кино «Послание к человеку» пройдет в Санкт-Петербурге в начале ноября. С 3 по 8 число в город съедутся десятки участников юбилейного мероприятия, которое не стали отменять или переносить в онлайн даже в свете угрозы заболеть коронавирусом.

- Жюри и зрители увидят 73 конкурсных фильма, 32 российских и 15 мировых кинопремьер. Главными площадками станут «Дом Кино» и «Родина», именно те кинотеатры, где 30 лет назад зарождался кинофестиваль, - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Кроме конкурсных фильмов в категориях для российских, иностранных и экспериментальных картин, для зрителей фестиваля пройдут специальные кинопоказы. Будут организованы мастер-классы и творческие встречи для студентов, а также тематические выставки.

А 100-летие со дня рождения итальянского кинорежиссера Федерико Феллини отметят специальной программой.