Уникальный детский технопарк открылся в Санкт-Петербурге

Технопарк "Кванторум", созданный для детей и подростков, открылся в Санкт-Петербурге. Фото: Смольный

Уникальный детский технопарк «Кванториум» открыли в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около тысячи юных ученых смогут получить там разнообразное дополнительное образование – направленность кружков техническая и естественно-научная. Суть технопарка в том, что занятия проводятся вместе с участниками реального сектора экономики в учебных лабораториях под названием «кванты».

В технопарке смогут заниматься около тысячи ребят. Фото: Смольный

- В центре создали среду для ускоренного развития детей по 10 самым востребованным научным и инженерным направлениям: аэроквантум, биоквантум, геоквантум, наноквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, энерджиквантум, IT- квантум, VR/AR квантум, хайтек, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Учащихся вовлекут в проектную деятельность. В результате занятий дети и подростки получат собственные уникальные продукты. К тому же кружки помогут им определиться с будущей профессией.