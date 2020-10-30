Почти 500 петербуржцев получили протоколы за отсутствие масок в октябре

Смольный рассказал о числе нарушителей масочного режима в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном сообщили, что за октябрь 2020 года примерно 500 петербуржцев получили административные протоколы за отсутствие маски в общественных местах. Причем за все время пандемии в городе «ковид-диссидентов» оштрафовали на 54 миллиона рублей.

- У властей города нет целей наказать, меры носят предупредительный характер. В большинстве случаев горожане с пониманиям относятся к требованиям. Но есть и нарушители. За октябрь составлено почти 500 протоколов в отношении физических лиц. За все время пандемии – больше 10 тысяч протоколов. Штрафов выписано на 54 млн рублей, - сообщил Денис Симоненко, сотрудник комитета по законности, ответственный за административные правонарушения, в эфире телевизионной программы «Петербург против коронавируса».

Что касается нарушителей среди предприятий, то их в Северной столице меньше – 308 за октябрь. В основном, «надзорный патруль» замечал в организациях отсутствие средств индивидуальной защиты у персонала и разметки для соцдистанции.