Велосипедисты устроили гонку без правил в центре Санкт-Петербурга, пугая водителей и пешеходов

Фиксеры проехали по оживленному центру Санкт-Петербурга, нарушив сотню ПДД. Фото: скриншот видео vk.com/morereallysorry

Велосипедисты устроили опаснейшую гонку в центре Санкт-Петербурга. Заезд состоялся в начале октября, участие в нем приняли несколько десятков человек. Видеозапись с «мероприятия» появилась только в конце месяца. Судя по видео, фиксеры (фиксы – это велосипеды без тормозов, с фиксированной передачей – Прим.ред) проехали с быстрой скоростью по Невскому и другим центральным улицам, нарушая всевозможные правила дорожного движения и распугивая пешеходов и водителей.

В видеоролике также показан один из «отзывов» автомобилистов насчет гонки. Автоледи, проезжавшая мимо экстремалов, сняла историю для своего Instagram, где сообщила о том, что одна из машин сбила велосипедиста. Девушка назвала происходящее идиотизмом. В ролике видно и автомобиль ГИБДД, включивший спецсигналы. Однако не ясно, погнались ли инспекторы за нарушителями спокойствия.

- Меня тормознули! Че сказали? Прочитали лекцию, что вы придурки, по 40 лет, а ума нет. Потом разошлись, - рассказал в конце на камеру один из самых возрастных участников заезда.