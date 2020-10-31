Прокуратура нашла массу нарушений в зоосадах и зоопарках Санкт-Петербурга

Петербургские зоосады и зоопарки попались на массе нарушений. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Природоохранная прокуратура вместе с ветеринарами наведалась с проверками в зоосады и зоопарки Санкт-Петербурга. Без нарушений не обошлось. В недобросовестности уличили шесть организаций.

- Инспекторы выявили факты ненадлежащего содержания животных. На некоторый корм отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Помимо этого сотрудники организаций несвоевременно проводили профилактические и противоэпизоотические мероприятия, а также редко делали дезинсекцию и дератизацию помещений, используемых для содержания животных, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В отношении зоосадов и зоопарков внесли представления об устранении нарушений. Теперь прокуратура проследит за деятельностью организаций. Вдобавок материалы проверки отправились в Россельхознадзор, чтобы привлечь виновных к административной ответственности.