На петербургских художников написали заявление в полицию за облагораживание заброшки

Жителю Красносельского района не понравились планы художников на облагораживание заброшки. Фото: vk.com/yav_zone

Петербургские художники из арт-группы «Явь» не смогли нарисовать граффити на заброшенном здании на Петергофском шоссе, 72 из-за чересчур активного гражданина, который написал на них заявление в полицию. Мужчина представился сотрудником местного Центра физкультуры, спорта и здоровья и сообщил, что дому нанесли ущерб. Он вызвал на место сотрудников МВД и потребовал составить протокол на граффитчиков.

А вот и концепт-арт. Ничего криминального в олене и других животных вроде бы нет. Фото: vk.com/yav_zone

О действующем моратории Смольного на закрашивание граффити (до 1 февраля 2021 года – Прим.ред) неравнодушный прохожий, похоже, не слышал. Члены арт-группы «Явь» заверяют на своей странице во «Вконтакте», что хотели облагородить заброшку милыми рисунками.

Рассерженный житель пошел до конца - в полицию. Фото: vk.com/yav_zone

- По адресу стоит старое заброшенное здание, раньше там были раздевалки, выдавали коньки, лыжи. Мы решили сделать на нем рисунок, в среду грунтовали здание, вчера красили, сегодня пришли нарисовать милый и забавный рисунок. Но мимо проезжал неравнодушный чиновник. Вызвал полицию и пишет заявление о намеренной порче, - пишут художники.

Видимо, олененок, медвежата и ежик, которых хотели изобразить на здании, могли испортить внешний вид заброшенного здания.