Гуся из арктической тундры заметили в Санкт-Петербурге

Дикий гусь из арктической тундры заглянул в Санкт-Петербург. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Биолог и блогер Павел Глазков заметил в Санкт-Петербурге неожиданного гостя из арктической тундры – дикого гуся. Птица как ни в чем не бывало приземлилась в Северной столице, стала щипать травку и изучать людей. Прохожие принялись фотографировать малыша, а ему это только в радость, он даже успел попозировать на фоне заката и ночного города.

Дикая птица совершенно не боится людей. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

- Вероятно, птица никогда не видела человека и не предполагает, что человек может представлять для нее опасность. Остается надеяться, что в нашем городе он отдохнет, пополнит свои жировые запасы и успешно доберется до основных мест зимовки - до Западной Европы! – пишет Павел Глазков у себя на странице во «Вконтакте».

Гусь еще не знает о коронавирусных тяготах в городе и спокойно наслаждается видами. Фото: vk.com/id2730611 / Павел Глазков

Биолог предположил, что птица отбилась от стаи и решила отдохнуть в Санкт-Петербурге. Обычно же гуси встречаются в городе только на пролете – весной, с апреля по май, и осенью, с сентября по октябрь.