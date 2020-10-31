31 октября Санкт-Петербург накрыл облачный антициклон

Суббота будет приятной для прогулок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая и приятная для конца октября погода ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступившую субботу. Воздух прогреется на 3-4 градуса выше климатической нормы, а дождей синоптики не обещают. Причиной всему – антициклон.

- Не всегда антициклоны радуют обилием солнца, так произойдет и сегодня, 31 октября. Погоду будет определять очаг повышенного атмосферного давления, центр которого выходит с севера на территорию Карелии. В такой ситуации регион ждет облачная с прояснениями погода, вероятность дождей минимальная, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

И хоть солнца из-за облаков видно почти не будет, зато температура днем окажется приятной для прогулок. В Петербурге днем будет +7…+9 градусов, по Ленинградской области ожидается области от +5 до +10. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.