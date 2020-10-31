Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем прошла на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга

В Петербурге начались памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии над Синаем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Траурные мероприятия начались в 9:00 субботы на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Здесь собрались родные тех, кто погиб в авиакатастрофе над Синаем, жертвами которой стали 224 человека. Почтить их память пришли и представители Смольного.

- Эта трагедия врезалась в нашу память, мы будем помнить ее всегда. Самое страшное, что до сих пор не названы виновные, которые должны понести наказание. Прошло пять лет, но расследование еще идет. Губернатор Санкт-Петербурга направил письмо в Следственный комитет с просьбой помочь ускорить дело, - заявил вице-губернатор Олег Эргашев. - Жить с утратой тяжело. Мы всегда будем рядом с вами и помогать. Можете на нас рассчитывать.

Сюда же, на Серафимовское кладбище, приехал и глава Комитета по Социальной политике Александр Ржаненков и другие представители Смольного.

Всего у мемориала «Сложенные крылья», где захоронены останки погибших, собралось больше ста человек.

Напомним, что рейс 9268, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург взорвался в воздухе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Все, кто были на борту, погибли. Расследование теракта ведет египетская сторона,