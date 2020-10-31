Водитель «Газели» погиб, врезавшись в самосвал на КАД

Смертельное ДТП с "Газелью" на КАД. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло утром субботы на КАД в районе Кудрово. Здесь грузовая «Газель» на полном ходу влетела в находившийся на обочине самосвал-полуприцеп. От удара кабину «Газели» полностью смяло. Ее водитель погиб на месте.

- ДТП на КАД перед Кудрово, внутренняя сторона. По всей видимости, водитель «Газели» уснул, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах видео, снятых очевидцами, хорошо видны страшные последствия ДТП.

Сейчас на место аварии работают две машины спасателей а также наряды ГИБДД. Несмотря на спокойный дорожный траффик субботнего утра, из-за происшествия на Кольцевой трассе, после развязки с проспектом Косыгина, собралась пробка длиной около полутора километров.

Надо сказать, что это второе ЧП «Газелями» на КАД утром 31 октября. Одновременно у Таллинского шоссе у другого фургона сгорела кабина.