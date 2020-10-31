Почти 38 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

На коронавирус за сутки обследовали еще 37 870 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 38 тысяч жителей Санкт-Петербурга были обследованы на коронавирус за минувшие сутки. Такие данные на утро субботы, 31 октября, приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «Ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 37 870 человек. Под медицинским наблюдением находится 3503 горожан. Из них 63 - в обсерваторе, 1593 - контактные, 1847 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что высокое число обследований закономерно приводит и к большому количеству выявляемых случаев. Накануне был побит очередной рекорд, когда новых случаев заражение оказалось больше 800.

Тем не менее, власти города отмечают, что ситуация под контролем и мест в инфекционных стационарах хватает.

Что касается петербуржцев, то она активнее интересуются вопросами, связанными с коронавирусом. За сутки на номер 122 единой городской «горячей линии» поступило 732 вызова.