Новый резкий скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Санкт-Петербурге 31 октября

Еще 854 человека заболели коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Третий подряд резкий рост суточной заболеваемости зафиксирован в Санкт-Петербурге на утро 31 октября. По данным федерального Оперативного штаба, коронавирусом заразились еще 854 жителя Северной столицы. Это на 53 человека больше, чем днем ранее.

- По состоянию на 10:40 субботы в России подтверждены еще 18 140 случаев заболевания «ковид-19». Из них 3634 – в Москве, 854 – в Санкт-Петербурге, 419 – в Подмосковье, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Напомним, что в четверг в Петербурге было отмечено 758 новых заболевших, в пятницу уже 801, а в субботу произошел скачок еще на 53 случая.

Таким образом, общее количество подтвержденных заболевших с начала пандемии достигло 61 376 человек. Из них 38 530 горожан выздоровели (+441 за сутки), а 3843 (+42) – скончались.

В активном состоянии болезни находятся уже 19 003 пациента.