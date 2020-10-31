Останки 38 бойцов Красной Армии торжественно захоронили под Санкт-Петербургом

Под Петербургом перезахоронили останки солдат Красной Армии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 38 павших бойцов Красной Армии обрели покой через 75 лет, после окончания Великой Отечественной войны. Церемония перезахоронения прошла под Санкт-Петербургом, в поселке Понтонный.

- Торжественно-траурная церемония захоронения останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, на Корчминском воинском кладбище, - сообщает пресс-служба Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Михаил Романов, глава района Анатолий Повелий, депутат Законодательного Собрания СПб Елена Киселева, а также депутаты муниципалитета и представители Молодежного совета.

И, конечно же, на кладбище приехали поисковики отряда «Горячий снег», которые и нашли останки павших солдат на Колпинском рубеже обороны. В годы войны здесь шли ожесточенные бои и число жертв среди военных исчислялось десятками тысяч. Многие из погибших не похоронены до сих пор.

Отметим, что церемония прощания прошла с отданием воинских почестей.