Полиция провела рейд по квартирам Кировского района Санкт-Петербурга

Полицейские искали "резиновые" квартиры и мигрантов в них. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские провели очередной рейд по поиску нелегально сдаваемых квартир. Стражей порядка интересовали импровизированные «хостелы», «Резиновые» квартиры и нелегальные мигранты, живущие в них.

- В рейде по Кировскому району Петербурга было задействовано почти 70 участковых. За сутки они проверили около 3 тысяч 900 квартир в 28 жилых домах и выявили более 80 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала сомнения. В трех квартирах (на улице Солдата Корзуна и улице Стойкости) выявлены факты массового проживания иностранных граждан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате проведенной проверки, были задержаны 15 мигрантов, на которых составили протоколы о нарушении пребывания в городе. 13 заплатят штраф, а двум вручены документы о запрете въезда в Россию после грядущей депортации.

А в одной из квартир вместо нелегалов полицейские нашли подпольное казино.