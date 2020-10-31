Траурный митинг в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем прошел на Румболовской горе

В "Саду памяти" прошел траурный митинг по погибшим на Синае. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

31 октября – скорбная дата для многих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Именно в этот день в 2015 году над Синайским полуостровом разбился самолет компании «Когалымавиа», на котором домой из Египта возвращались туристы. Все 224 человека, включая экипаж, погибли. И сегодня жертв катастрофы вспоминали в «Саду памяти» на Румболовской горе.

- Мы с вами в четвертый раз собираемся здесь, на народном памятнике тем, чья жизнь оборвалась в одну секунду. Тем, кто возвращался к вам, домой, - обратился к собравшимся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Терроризм не имеет человеческого лица. Фанатики не ценят жизнь, для них нет чести и совести. Самое главное, что есть для нас - это память, которую мы будем хранить вечно. Это то, что мы противопоставляем негодяям, совершившим страшный поступок.

Напомним, что утром 31 октября на Серафимовском кладбище Петербурга, у мемориала «Сломанные крылья», прошла панихида по жертвам теракта.