Александр Колесов рассказал, что похолодание придет в Санкт-Петербург в середине ноября

Пока в Петербурге тепло и можно наслаждаться золотой осенью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам осталось еще примерно две недели тепла. Та погодная аномалия, которая держит температуру выше нормативной на 3-4 градуса, орано или поздно закончится. И тогда в города придет похолодание. Ждать его надо ко второй половине ноября.

- Тепло задержится в Северо-Западном регионе и на начало месяца. У нас есть отдельные заморозки по Ленинградской области в ночные часы до -2…-3 градусов, но днем все прогревается. Похолодание ожидается к середине ноября. У нас другого прогноза пока нет, - рассказал «КП-Петербург» главный городской синоптик Александр Колесов.

Ну а пока петербуржцы могут с удовольствием гулять по паркам и садам любимого города. Тем более, что осадков на выходные не обещают. Конечно, ждать совсем летнюю погоду не стоит, но до +5…+7 градусов воздух прогреется.

А со вторника будет еще теплее – до + 10, однако вместе с этим в Петербург придут дожди и сильные ветра.