Съезд с Приморского шоссе на КАД все же закроют

Попасть в Кронштадт станет сложнее. Фото: УПРДОР "Северо-Запад" / Яндекс. Карты.

«Веселая» жизнь начинается у водителей автобусов, маршруток и тех жителей Кронштадта, которые ездят в по делам в Петербург на личном транспорте. Целый месяц им придется терпеть неудобства из-за перекрытия разворотного съезда на развязке Приморского шоссе и КАД.

- В период 9 ноября по 4 декабря 2020 года в связи с производством работ по окраске пилонов будет полностью перекрыта для движения автомобильного транспорта разворотная петля на Приморском шоссе, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Таким образом, транспорту, едущему из Петербурга в Кронштадт, придется делать крюк через железнодорожный переезд в районе Тарховки и возвращаться обратно по улице Красных Командиром через поселок Александровская. И уже в Горской въезжать на КАД.

Либо ехать еще дальше и разворачиваться уже на въезде в Сестрорецк, где есть светофор. В Петербург из Кронштадта можно будет выехать как и прежде.

Ранее закрытие съезда уже откладывалось.