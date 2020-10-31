Петербургский таксист избил китайского студента из-за маленькой собачки

Маленькая собачка стала причиной межнационального конфликта в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга разбираются в межнациональном конфликте, который возник вечером 30 октября из-за маленькой собачки в клетке. Ее держал в руках пассажир такси, которого водитель отказался пускать в салон. Зато, не раздумывая, таксист пустил в ход кулаки.

- В полицию поступило заявление о том, что около 19:30 у дома 44 по Большому проспекту Петроградской стороны водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего нанес пассажиру телесные повреждения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что пострадавшим оказался 22-летний гражданин Китая, студент одного из вузов Петербурга. В такси он собирался ехать со своими друзьями, которые также поучаствовали в драке.

Сам потерпевший после обращения в полицию был госпитализирован, а водителя, уехавшего с места происшествия, ищут стражи порядка. Решение о возбуждении уголовного дела примут по окончании проверки.