Шесть человек пострадали в массовом ДТП на Зеленогорском шоссе под Петербургом

Массовое ДТП произошло в Комарово. Фото: vk.com/spb_today

Шесть человек пострадали в серьезной аварии на Зеленогорском шоссе в районе Комарово. Около 15:00 субботы здесь столкнулись три легковые иномарки, одна из которых выезжала на шоссе с поворотом налево.

- Водитель (мужчина 1988 г.р.), управляя автомобилем «Опель», при выезде с второстепенной дороги , совершил столкновение с «Субару» под управлением женщины 1976 г.р., после чего «Субару» выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «Джип», за рулем которого находилась женщина 1990 г.р., - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадала водитель «Джипа», ее пассажир и пассажирка, а также водитель «Субару» и ее пассажир - мужчина 1940 г.р. Все они получили травмы средней степени. Тяжелые травмы получила пассажир «Субару» - женщина 1945 г.р.

Свидетели аварии рассказывают, что помощь примчалась на место почти моментально.

- Проезжал почти сразу после аварии, два человека было зажато в машине, один лежал на обочине. Буквально через минуту со стороны Зеленогорска пролетело две скорых и пожарная машина, очень оперативно, - отмечают пользователи соцсетей.