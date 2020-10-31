Таксист избил и изнасиловал молодую пассажирку прямо в машине у леса в Ново-Девяткино

Таксист-мигрант избил и изнасиловал свою землячку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские ищут водителя такси по имени Шухрат, который завез пассажирку в лес у Ново-Девяткино, изнасиловал, избил и снова изнасиловал. А потом выкинул на улицу, чтобы не пачкать кровью салон. Преступником, как и пострадавшей, оказались граждане Узбекистана.

- По словам заявительницы, остановившись у перелеска, таксист перелез на заднее сидение, содрал с нее джинсы и трусы, несколько раз ударил, чтобы она не сопротивлялась и стал насиловать, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Чтобы остановить насильника, девушка ударила его по лицу. И это отчасти помогло – у мужчины пропала эрекция. Таксист разозлился, снова побил жертву и потребовал вернуть орган в рабочее состояние руками.

Но и это не помогло, тогда водитель взбеленился еще сильнее, стал избивать пассажирку. А заметив, что у нее пошла кровь, вышвырнул женщину наружу, побоявшись испачкать салон машины. Увидев прохожих, таксист скрылся.

По факту нападения заведено уголовное дело, таксиста ищут.