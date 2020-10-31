МЧС предупреждает о тумане и плохой видимости на дорогах в Ленобласти 1 ноября

1 ноября Ленобласть накроет туманом. Фото: Тимур ХАНОВ

Туманно и холодно будет в Ленинградской области 1 ноября. Правда, только ночью и утром, но это все равно сулит серьезную опасность для автомобилистов из-за ухудшения видимости на дорогах и возможного образования гололеда.

- Начиная с 00:03 часов 01 ноября, местами, преимущественно в южных районах, ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Росси по Ленобласти.

Спасатели напоминают, что больше трети всех серьезных аварий происходят именно в условиях тумана, когда резко падает видимость на трассах. Даже у опытных водителей не получается точно определить расстояние до препятствия, поворота или другой машины.

- Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле, - отмечают специалисты.

Водителей просят быть осторожными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.