Теплее и суше, чем обычно: синоптик дал прогноз погоды на ноябрь 2020 года в Санкт-Петербурге

Синоптики обещают теплый и сухой ноябрь в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Ушедший октябрь официально стал самым теплым за последние 100 лет. Ноябрь, судя по всему, если и не превзойдет этот рекорд, то, по крайней мере, сможет к нему приблизиться. О том, какие погодные причуды ждут Санкт-Петербург, в воскресенье, 1 ноября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Наступивший ноябрь также обещает быть тёплым, - отметил синоптик на своей странице в Faceboock. - На текущий момент прогнозы говорят о том, что его средняя температура воздуха на 2,5-3,0 градуса превысит климатическую норму, которая составляет +0,1 градуса.

Другое дело – в плане осадков, судя по всему, будет существенный недобор, констатирует Леус. Климатическая норма ноября – 56 миллиметров. Между тем, к концу месяца синоптики ожидают всего 34-45 миллиметров «небесной» влаги – не сильно, но все-таки меньше, чем положено.