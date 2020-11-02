Таксиста, ограбившего молодую пассажирку, поймали петербургские полицейские

Таксиста, отобравшего телефон у пассажирки, задержала полиция. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские оперативно нашли и задержали 44-летнего водителя такси, который, из-за возникшего конфликта, ограбил молодую пассажирку. 28-летняя женщина рассказала обо все своей бабушке, а уже та набрала на телефоне «112».

- 1 ноября в 10:11 от пенсионерки 1951 года рождения поступило сообщение о грабеже, совершенном водителем такси в отношении ее внучки. Полицейские опросили девушку, которая пояснила, что прибывший по вызову водитель такси, после конфликта по факту оплаты проезда, силой отобрал у нее мобильный телефон, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Скрывшемуся с места преступления таксисту удалось погулять до вечера воскресенья, пока его не нашли у дома 17 корпус 2 на Балтийской улице сотрудники уголовного розыска.

Задержанным оказался мужчина 1976 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Водителю грозит до семи лет лишения свободы.