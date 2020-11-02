Момент ДТП с участием «Лады» и каршеринга на проспекте Ветеранов попал на видео

Пять человек пострадали в столкновении "Лады" и "каршеринга. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное лобовое ДТП произошло поздним вечером воскресенья на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого. Здесь столкнулись автомобиль из каршеринга и «Лада Калина» с номерами Ростовской области. От мощного удара машины разлетелись на части.

- Оба успевали на «розовый», похоже, успели. Вроде, все живы. «Калина» на атомы чуть не разлетелась, скорость разрешенная была…наверное, - пишут очевидцы инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Случайные прохожие, оказавшиеся на месте происшествия, бросились пострадавшим на помощь. Почти моментально приехали машины скорой помощи и ГИБДД.

По словам помогавших раненым, травмы получили пять человек, в том числе ребенок: «У девушки перелом ноги, у мужчины вроде рука и нога сломана, ребенок вроде в порядке – ссадина и ушиб на губе».

Позднее в соцсетях появилась запись момента столкновения, на котором видно, что «Калина» проскакивает перекресток на мигающий желтый прямо, а поворачивающий налево на такой же желтый свет каршеринг, таранит ее.