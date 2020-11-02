Ревнивец перерезал горло своей возлюбленной на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге

Ревнивец перерезал горло своей возлюбленной на Новосмоленской набережной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ревнивый мужчина перерезал горло своей возлюбленной в Санкт-Петербурге. Любовная драма разыгралась поздно вечером в воскресенье, 1 ноября 2020 года, на Новосмоленской набережной в Василеостровском районе города. Свидетелем происходящего стал 24-летний парень, который сразу же позвонил в полицию.

- Спустя 10 минут после звонка, в 23:01 часов, у дома 1 по Новосмоленкой набережной был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний безработный приезжий из Узбекистана, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Правоохранители выяснили, что между ним и раненной 26-летней женщиной начался конфликт на почве ревности. Мужчина долго говорить не стал и напал на возлюбленную с ножом. В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу № 26 в тяжелом состоянии с колото-резанными ранами шеи и головы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.