224 млн рублей выплатили семьям погибших в авиакатастрофе над Синаем

Семьям погибших в авиакатастрофе над Синаем выплатили 224 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботу, 31 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге вновь почтили память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Трагедия произошла ровно пять лет назад. Всем родственникам пассажиров и членов экипажа правительство Северной столице выплатило материальную помощь. Так, из городской казны было выделено 224 миллионов рублей - по миллиону за каждого погибшего человека.

- Распоряжение о материальной помощи было подписано еще 2 ноября 2015 года. Из бюджета Петербурга выплатили семьям за 224 погибших, включая 136 жителей Северной столицы, - говорится в документе.

Напомним, что трагедия произошла через несколько минут после того, как самолет A321 вылетел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Официально случившееся назвали терактом, однако до сих пор виновных не нашли и не наказали. Расследование трагедии продолжается.