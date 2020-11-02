Регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Петрозаводск запустят 5 ноября

Из Петербурга в Петрозаводск запускают прямые рейсы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Между Санкт-Петербургом и столицей Карелии - Петрозаводском - появится регулярное авиасообщение. Первый полет из города на Неве состоится 5 ноября 2020 года. Выполнять рейсы будет авиакомпания "Скол" пять раз в неделю.

- Прямой рейс будет выполняться на многоцелевом двухмоторном самолете "L-410", предусматривается одномоментная перевозка до 14 пассажиров, - рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Рейсы будут выполняться с понедельника по пятницу - в 11:50 из Петербурга и в 14:30 из Петрозаводска обратно в Северную столицу. По пятницам из Карелии самолет будет вылетать в 15:30. Время в пути - 1 час 10 минут.

Сейчас уже открыта продажа билетов на рейсы. Стоимость перелета от 7 тысяч рублей, детский билет - 50 процентов от тарифа. В него входит ручная кладь до 5 килограммов и багаж до 10 килограммов.